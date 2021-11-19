В отдаленных селах Казахстана предоставят высокоскоростной доступ к Интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спутниковый оператор SES, Республиканский центр космической связи (РЦКС) и компания AsiaNetCom запустили пилотный проект для тестирования высокоскоростных каналов связи в отдаленных населенных пунктах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для демонстрации используются спутники O3b первого поколения от компании SES для подключения телепорта, расположенного в Центре Космической Связи «Коктерек». Доступ к Интернету в демонстрационном режиме будет проводиться для жителей сельских населенных пунктов Актерек и Бериктас. Компании сумели обеспечить скорость Интернета в 380 Мбит/с по нисходящему каналу и 120 Мбит/с по восходящему через спутниковую группировку SES O3b. Это стало рекордом скорости, когда-либо зафиксированной в Казахстане через спутник. Отметим, что SES управляет единственной в мире многоорбитальной группировкой спутников с уникальным сочетанием глобального охвата и высокой производительности, в том числе проверенной на практике среднеорбитальной системой O3b с низкой задержкой.

Доступ к Интернету через спутниковые каналы связи будет предоставляться в селах в течение 30 дней.

«Одной их ключевых задач Министерства цифрового развития является обеспечение, повсеместное покрытие всех сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети Интернет. На сегодня порядка 617 сел в Казахстане не подключены к наземным технологиям связи. Мы изучаем вопрос по использованию спутниковых технологий для обеспечения высокоскоростным доступом к сети интернет в разных населенных пунктах», - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков в ходе пресс-конференции, прошедшей в Нур-Султане.

Председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев отметил, что в стране рассматриваются возможности применения инновационных спутниковых технологий для обеспечения высокоскоростными каналами связи в отдаленных селах.

«Республиканский центр космической связи, являясь национальным спутниковым оператором Казахстана, ведет в сотрудничестве с нашими международными партнерами работу по определению наиболее оптимальных инновационных технологических спутниковых решений для удовлетворения растущих потребностей наших потребителей на телекоммуникационном рынке страны. Мы провели ряд переговоров, наши специалисты изучают те предложения, которые действуют на международном рынке. Одно из таких интересных, инновационных решений - это среднеорбитальная спутниковая группировка компании SES O3b. Как результатом наших переговоров и нашего сотрудничества является демонстрационная программа, в рамках которой мы планируем провести все необходимые тестовые испытания», - пояснил Малик Жуйриктаев.

Как отмечают в компании SES, с вводом в эксплуатацию спутниковой группировки поколения O3b mPOWER планируют увеличить прирост мощности. Кроме этого, O3b mPOWER обеспечит значительно более высокую производительность и гибкость для удовлетворения растущих потребностей правительства, бизнеса и мобильных операторов.

«Наша команда вместе с нашими партнерами неустанно работала над реализацией этой успешной демонстрации. Мы достигли скорости нисходящего канала в 380 Мбит/сек и восходящего канала - 120 Мбит/с, что не имеет аналогов в сельских районах Казахстана. Мы полностью привержены поддержке национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» , чтобы помочь Казахстану достигнуть своих целей - а именно обеспечения связи для людей. Мы надеемся и на последующее продуктивное сотрудничество после окончания демонстрации», - заявил финансовый директор SES Сандип Джалан.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова, с компанией SES ведомство начало взаимодействие два года назад в целях решения вопросов по эксплуатации традиционных спутников.

«Основная задача, которую могут решать спутники O3b - это обеспечение отдаленных сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети Интернет», - отметил вице-министр Малик Олжабеков.

Председатель правления Малик Жуйриктаев тем временем пояснил, почему в качестве трестируемого населенного пункта выбрали села Актерек и Бериктас.

«Во-первых, села находятся далеко от больших населенных пунктов, основных магистралей, автодорог. При этом в поселке Актерек проживают более 3 тысяч человек. Также есть объекты здравоохранения и образования, школа. Как вы знаете, в рамках национального проекта «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций» задача стоит, в том числе, обеспечить качественным доступом к Интернету школ, больниц. Сам проект продлится в течение 30 дней. В течение этого времени будет организована подача канала Интернета с беспрецедентно высокой пропускной способностью. Жители данных поселков смогут пользоваться Интернетом через Wi-Fi-раздачу. Через соответствующую авторизацию на свои гаджеты жители полноценно смогут получать данный Интернет и пользоваться», - объяснил Малик Жуйриктаев.

Добавим, что в ходе пресс-конференции было организовано онлайн-соединение с акимом села Актерек Гани Шортанбаевым в целях тестирования Интернет-связи.

«Я очень рад, что у нас появилась возможность так быстро и легко подключиться к интернету. Все работает хорошо, картинка четкая, высокое качество, звук ровный. Надеюсь, тестовый проект станет началом большого проекта будущего. Интернет нам нужен для работы, обучения детей. Конечно, для развлечения, общения с родными и близкими. Кстати несмотря на то, что запуск произошел совсем недавно, уже видны результаты - многие вопросы стали решаться быстро», - прокомментировал Гани Шортанбаев.

Стоит отметить, что в настоящее время АО «РЦКС» является одним из ведущих предприятий в осуществлении деятельности по вопросам связи на телекоммуникационном рынке Казахстана.

Используя обширную интеллектуальную облачную сеть, компания SES может поставлять высококачественные решения для подключения в любом месте на суше, на море или в воздухе, являясь надежным партнером для ведущих мировых телекоммуникационных компаний, операторов мобильных сетей, правительств, провайдеров связи и облачных услуг, вещательных компаний, операторов видеоплатформ и владельцев контента.

И уже скоро в начале 2022 года SES запустит на орбиту следующее поколение еще более мощных спутников O3b MPower. Это значит, что появится еще больше возможностей для развития цифровизации по всему миру, включая Казахстан.