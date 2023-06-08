В отдаленные приграничные села поехал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил отдаленные приграничные села: Бидайык в Уалихановском и Восходское – в Акжарском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Село Бидайык находится в 400 км от Петропавловска и всего в 130 км – от российского Омска. Граница с РФ проходит с северо-западной стороны села и видна невооруженным глазом. До районного центра – села Кишкенеколь – от Бидайыка расстояние составляет 60 км.

По информации, размещенной в Telegram-канале А.Сапарова, на встрече с жителями села глава региона обсудил планы по развитию населенного пункта. В этом году в Бидайык начали асфальтирование внутрипоселковых улиц.

«В этом году в селе сделаем разводящие сети водоснабжения и будет рассмотрен вопрос ремонта школы. Началась реконструкция дороги между селами Талшык и Кишкенеколь, которую давно ждали жители Уалихановского и Акжарского районов. За три года будет отремонтирован 31 км дорог», - написал аким области.

Еще одно приграничное село, которое посетил А.Сапаров - Восходское Акжарского района. Населенный пункт расположен в 384 км от Петропавловска, в 72 км – от райцентра. Село небольшое. Если в Бидайык свыше 1,5 тысяч жителей, то в Восходском – чуть более 300.

«Направим средства на ремонт актового зала дома культуры. Будут отремонтированы главные улицы населенного пункта, обновится школа. В рамках нацпроекта построим медицинский пункт. Здесь развивается предпринимательство. К примеру, открыта пекарня, которая обеспечивает сельчан хлебом и кондитерскими изделиями», - сообщил глава региона.