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    В ООН оценили ущерб Турции от землетрясений в более $100 млрд

    7 Марта 2023, 21:54

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд», - отметила Винтон, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа.

    Винтон назвала ситуацию в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай «апокалиптической», заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. «Потребности огромны, но ресурсы скудны», - добавила международный чиновник.

    Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, произошедшими 6 февраля, в $34,2 млрд, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже. «В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к сумме ущерба от землетрясений», - заявили во Всемирном банке.

    Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай было зафиксировано два новых удара стихии магнитудой 6,4 и 5,8.

    Как сообщалось ранее, число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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