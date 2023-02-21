Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В одном из сел Атырауской области молодой бизнесмен на грант открыл кинозал

    21 Февраля 2023, 22:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель Алибек Жумагалиев на безвозмездный грант в 1 млн 225 тыс тенге открыл в селе Махамбет Атырауской области небольшой кинозал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Махамбетского района, посетители нового кинозала, расположенного в здании «Бизнес-инкубатора» в районном центре, разных возрастных категорий. Днем дети смотрят мультфильмы, а вечером семьи, компании - фильмы. Стоимость билета для детей – 800 тенге, для взрослых – 1 200. Пока площадь зала рассчитана всего на 10 человек.

    «На деньги, полученные в качестве гранта, я закупил необходимое оборудование, LED-экран, сделали ремонт зала. Пока мы транслируем фильмы из Интернета в специальном формате, высокого качества. Если число посетителей увеличится, мы планируем переехать в более просторное здание, чтобы показывать фильмы с большого экрана», – сказал Алибек Жумагалиев.
    Большая часть посетителей кинозала пока школьники и дети. Каждую среду для ребят из малообеспеченных семей организуется бесплатный показ.
    По итогам прошлого года грант на реализацию новых бизнес-идей в районе выиграли 30 человек. Из них пятнадцать – представители молодежи, остальные – из социально уязвимых слоев населения.


    Фото: пресс-служба акимата Махамбетского района

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана