В Нур-Султане приобретут еще 250 квартир для молодежи по жилищной программе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным управлением строительства планируется покупка еще 250 квартир для выдачи по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султан.

Недавно были опубликованы результаты столичной программы «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» на сайте zhilfond.kz . Всего в списке 800 одобренных заявок, в связи с тем, что на сегодняшний день Управлением строительства приобретено 800 квартир. Однако, управлением строительства планируется покупка еще 250 квартир для выдачи по данной программе, и они будут предоставлены первостоящим в резервном списке.

Как только 250 квартир будут выкуплены, будет сообщено дополнительно следующим претендентам из резервного списка посредством смс-оповещения на мобильный телефон.

Время и дата заселения, адрес квартиры для прошедших по программе будут сообщены дополнительно, и подробная информация чуть позже будет размещена в личном кабинете прошедшего отбор заявителя на портале qatysu.zhilfond.kz .

Заселение по программе будет осуществлено согласно графику заселения, который будет опубликован по мере готовности объектов и договоров аренды.

Распределение квартир производится согласно составу семьи. К примеру: заявитель не состоит в браке, детей нет, но набрал больше баллов чем заявитель, состоящий в браке и с детьми, квартира с большей площадью будет выдано семейной паре вне зависимости от баллов. Однако, если у заявителей одинаковое количество детей и семейный статус, то тут уже шансов получить квартиру с большей площадью у того, у кого больше баллов.

Для сведения сообщаем, что в случае, если Вам было отказано в программе в связи с предоставлением неполного пакета документов, Вы можете зайти в личный кабинет на портале qatysu.zhilfond.kz и ознакомится со своей заявкой, то есть посмотреть приложенные вами документы во время подачи заявки, корректировки и удостоверится, Вами приложен неполный пакет документов.