В Нур-Султане малообеспеченным семьям вручили продуктовые корзины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в очередной раз прошла благотворительная акция. Акиматом города были вручены продуктовые корзины малообеспеченным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В субботу специально организованная группа вручила продуктовые корзины более 50 семьям. Малообеспеченные семьи, в том числе неполные, воспитывающие детей с инвалидностью, а также одинокие пенсионеры находятся в специальном списке акимата города.
«В честь 30-летия Независимости нашей страны акиматом города с начала года проводится акция «30 добрых дел». В ее рамках мы с начала года раздаем продовольственные корзины малообеспеченным семьям. Каждая корзина весит около 30 килограммов. В корзине находятся такие необходимые продукты, как картофель, лук, капуста, мука, яйца, растительное масло, молоко, кефир, колбаса. Спонсорами этого благотворительного мероприятия являются предприниматели Акмолинской области. Благотворительная работа продолжится до конца года», – говорит советник акима города Нур-Султан Куаныш Молдабек.
По словам волонтера Жанны Сейдишовой, волонтеры всегда активно участвуют в добрых и важных для общества делах.
«Мои обращения акимат города не оставляет без внимания. Постоянно помогает. Мы недавно получили жилье. Раньше снимали одну комнату в частном доме. Когда подошла моя очередь, мы получили двухкомнатную квартиру в новостройке. Малообеспеченным людям всегда оказывается поддержка. Спасибо акимату города», - поблагодарила многодетная мать Жазира Сариева.
Напомним, текущий год в столице проводятся под девизом «Қайырымды істер». В рамках «Марафона добрых дел» волонтеры, сотрудники акимата, представители столичной Ассамблеи народа Казахстана, бизнесмены раздали более 10 тысяч продуктовых корзин нуждающимся гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, одиноким пенсионерам. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка.