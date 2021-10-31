В Нур-Султане малообеспеченным семьям вручили продуктовые корзины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в очередной раз прошла благотворительная акция. Акиматом города были вручены продуктовые корзины малообеспеченным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В субботу специально организованная группа вручила продуктовые корзины более 50 семьям. Малообеспеченные семьи, в том числе неполные, воспитывающие детей с инвалидностью, а также одинокие пенсионеры находятся в специальном списке акимата города.

«В честь 30-летия Независимости нашей страны акиматом города с начала года проводится акция «30 добрых дел». В ее рамках мы с начала года раздаем продовольственные корзины малообеспеченным семьям. Каждая корзина весит около 30 килограммов. В корзине находятся такие необходимые продукты, как картофель, лук, капуста, мука, яйца, растительное масло, молоко, кефир, колбаса. Спонсорами этого благотворительного мероприятия являются предприниматели Акмолинской области. Благотворительная работа продолжится до конца года», – говорит советник акима города Нур-Султан Куаныш Молдабек.

По словам волонтера Жанны Сейдишовой, волонтеры всегда активно участвуют в добрых и важных для общества делах.

«Сегодня на ярмарке возле ТРЦ «Хан Шатыр» продукты распределяем по корзинам. Далее раздаем малоимущим семьям. У нас есть специальная группа», - коротко ответила волонтер Жанна Сейдишова.

«Мои обращения акимат города не оставляет без внимания. Постоянно помогает. Мы недавно получили жилье. Раньше снимали одну комнату в частном доме. Когда подошла моя очередь, мы получили двухкомнатную квартиру в новостройке. Малообеспеченным людям всегда оказывается поддержка. Спасибо акимату города», - поблагодарила многодетная мать Жазира Сариева.

Мероприятие прошло при строгом соблюдении карантинных ограничений.

Напомним, текущий год в столице проводятся под девизом «Қайырымды істер». В рамках «Марафона добрых дел» волонтеры, сотрудники акимата, представители столичной Ассамблеи народа Казахстана, бизнесмены раздали более 10 тысяч продуктовых корзин нуждающимся гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, одиноким пенсионерам. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Также в дни праздника Курбан айта тысячам семей раздали жертвенное мясо, а ко Дню пожилого человека одиноким пожилым людям вручили более 40 продуктовых корзин.

В рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» с начала года в столице реализовано более 300 разноформатных мероприятий. Адресная социальная помощь и поддержка оказана свыше 66 тысячам человек.