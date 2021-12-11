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    В Нидерландах обсудили наследие выдающихся казахских деятелей

    11 Декабря 2021, 21:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Нидерландах, совместно с Нидерландским фондом Qazaq House организовало онлайн конференцию, посвященную празднованию юбилеев выдающихся казахских деятелей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проекта «Рухани жангыру» зарубежной аудитории были презентованы жизненный путь и культурное наследие, таких выдающихся деятелей, как Жамбыл Жабаев (175 лет), Мукагали Макатаев (90 лет), Алихан Бокейханов (155 лет), Ыбырай Алтынсарин (180 лет), Дина Нурпеисова (160 лет) и Латыфа Хамиди (115 лет).

    Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев отметил, что творчество великих казахских поэтов, политиков, музыкантов и педагогов, а также их роль в формировании казахстанского общества имеют решающее значение.

    - Прежде всего, хотел бы поблагодарить профессора Зифу Ауэзову, которая присоединилась к нам (вебинару), чтобы больше рассказать о великих казахских деятелях как профессиональный ученый. Хотел бы отметить, что профессор З.Ауэзова идет по пути великого казахского философа Абая и своего предка - замечательного поэта и ученого Мухтара Ауэзова.

    Также хотел бы поблагодарить наших партнеров: организацию Qazaq House и ее руководителя Дину Махмутову за модерацию этого мероприятия. Что касается сегодняшнего события, я бы лично попросил представителей молодого поколения узнавать больше о своей истории. Ценить мудрость, данную этими великими личностями.

    Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда обращают внимание на необходимость пропаганды среди молодежи таких качеств, как стремление к знаниям, патриотизм, трудолюбие, солидарность и ответственность. И мы можем найти эти качества в работах людей, которые мы сегодня обсуждаем, сказал А.Жумагалиев.

    После этого слово взяла Зифа-Алуа Муратовна Ауэзова, историк литературы, внучка выдающегося казахского писателя и ученого Мухтара Ауэзова, которая интересно рассказала зарубежной аудитории о деятельности казахских просветителей и ученых.

    В мероприятии также приняли участие казахстанские студенты, представители диаспоры соотечественников, проживающих в Нидерландах, а также дипломатических, научных и деловых кругов данной страны.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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