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    В несколько раз возрастет приток воды в Сергеевское водохранилище в СКО

    2 Апреля 2023, 06:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в период с 1 по 7 апреля прогнозируемый сток воды по реке Есиль в Сергеевское водохранилище составит 80-120 млн кубических метров. Неделю назад эта цифра не превышала 6 млн кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно гидрологическому прогнозу, предоставленному филиалом РГП «Казгидромет», в указанный период в регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, днем – до плюс 10-20 градусов. Будет происходить интенсивное таяние снега и формирование талого стока. 2 апреля днем столбик термометра поднимется до 5-10 тепла, 3 апреля – до плюс 7-12, 4 и 6 апреля – до плюс 10-15, 5 апреля – до 12-17 тепла. Ночью будет сохраняться преимущественно температура воздуха со знаком минус.

    Небольшие осадки – 1-3 мм - ожидаются 6 и 7 апреля.

    За неделю объем накопленных влагозапасов по бассейну реки Есиль до Сергеевского водохранилища уменьшился на 3,7 млрд кубометров и составляет 4,4 млрд кубических метров, что выше среднемноголетнего значения на 29%.

    Площадь, покрытая снегом, уменьшилась до 78%, запас воды в снеге за неделю снизился со 104 до 56 мм, глубина промерзания грунта – с 93 до 74 см.

    В регионе сохраняются высокие риски паводка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана Вода Петропавловск
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