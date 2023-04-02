В несколько раз возрастет приток воды в Сергеевское водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в период с 1 по 7 апреля прогнозируемый сток воды по реке Есиль в Сергеевское водохранилище составит 80-120 млн кубических метров. Неделю назад эта цифра не превышала 6 млн кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно гидрологическому прогнозу, предоставленному филиалом РГП «Казгидромет», в указанный период в регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, днем – до плюс 10-20 градусов. Будет происходить интенсивное таяние снега и формирование талого стока. 2 апреля днем столбик термометра поднимется до 5-10 тепла, 3 апреля – до плюс 7-12, 4 и 6 апреля – до плюс 10-15, 5 апреля – до 12-17 тепла. Ночью будет сохраняться преимущественно температура воздуха со знаком минус.

Небольшие осадки – 1-3 мм - ожидаются 6 и 7 апреля.

За неделю объем накопленных влагозапасов по бассейну реки Есиль до Сергеевского водохранилища уменьшился на 3,7 млрд кубометров и составляет 4,4 млрд кубических метров, что выше среднемноголетнего значения на 29%.

Площадь, покрытая снегом, уменьшилась до 78%, запас воды в снеге за неделю снизился со 104 до 56 мм, глубина промерзания грунта – с 93 до 74 см.

В регионе сохраняются высокие риски паводка.