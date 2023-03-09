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    В некоторых госорганах Казахстана руководителей больше, чем исполнителей

    9 Марта 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентству по делам государственной службы РК будет предоставлен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил глава ведомства Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующая норма учтена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который обсуждался сегодня в первом чтении на заседании палаты.

    «В государственных органах предусмотрено регулирование количества руководителей и исполнителей. Согласно действующему законодательству, каждый государственный орган самостоятельно утверждает штатное расписание. Однако количество руководителей и исполнителей не регламентировано. При этом иногда встречаются случаи, когда один руководитель приходит только от одного или двух исполнителей. А в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей. В этом контексте в целях недопущения такого разрыва предлагается регулировать количество руководителей и исполнителей приказом Агентства», - пояснил Дарах Жазыкбаев.

    Ранее сообщалось, что ротационные выплаты для контрактных служащих намерены внедрить в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

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