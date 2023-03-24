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    В Национальном пантеоне не будут хоронить членов семей Президентов РК

    24 Марта 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чиновников каких рангов и обладателей каких званий и орденов будут хоронить в Национальном пантеоне, разъясняется в соответствующем постановлении Правительства, размещенном на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астаны. Территория пантеона включает административное, хозяйственное и вспомогательные здания; парковую и прилегающую зоны», - отмечается в документе.

    Сообщается, что погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: Президенты Республики Казахстан; Премьер-Министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, Государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации Президента Республики Казахстан, председатели Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы».

    Также иметь право на захоронение в пантеоне будут иметь другие граждане по особому решению Президента Республики Казахстан; с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.

    В новой редакции документа отсутствует пункт о членах семей Президентов РК.

    Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 7 апреля текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Общество
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