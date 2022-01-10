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    В Нацгвардии почтили память погибших военнослужащих

    10 Января 2022, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех воинских частях Национальной гвардии состоялось республиканское общенациональное траурное мероприятие. Гвардейцы почтили память погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания и высказали слова скорби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    10 января является профессиональным праздником военнослужащих Национальной гвардии, но в связи с трагическими событиями гвардейцы встречали его в грустной обстановке.

    В воинских частях слова соболезнования выразили командование, ветераны войск правопорядка, офицеры а также боевые товарищи погибших солдат.

    «На преступном пути террористов и хулиганов заслоном встали воины Национальной гвардии, которые мужественно защищали общественный порядок и безопасность мирных граждан. Наши воины доказали свою верность военной присяге, преданность народу и Президенту, не забывая свой девиз: «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна», - выступил первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба генерал-майор Еркин Ботаканов на траурном митинге в Главном командовании.

    Отметим, что почти 400 гвардейцев Казахстана пострадали во время массовых беспорядков в стране, двое погибли.

    На сегодняшний день военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов несут службу по обеспечению режима чрезвычайного положения в круглосуточном режиме.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Память Нацгвардия ЧП-2022
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