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    В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

    24 Января 2022, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе январских событий из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов. Они могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан», - сказал на брифинге официальной представитель ведомства Нурдильда Ораз.

    При этом он подчеркнул, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность.

    «Напомню, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. В этой связи, МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства», - добавил Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что в целях предотвращения несчастных случаев и получения травм в МВД попросили граждан не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Безопасность МВД РК Криминал
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