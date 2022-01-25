В Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Количество контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, увеличится на 50% из-за роста заболеваемости коронавирусом и распространения штамма «омикрон». Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового омикрон-штамма «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%», - сказал Султанов.

Он уточнил, что на дополнительные рейды направят инспекторов из других подразделений. Также в усиленном режиме будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах московского метрополитена.

Султанов отметил, что почти 700 контролеров будут следить за соблюдением требований санитарных врачей на городском транспорте столицы, включая метро, автобусы, трамваи, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, вокзалы.

«Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте - правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений», - добавил Султанов.