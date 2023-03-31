В Москве состоялось расширенное совещание руководящего состава рабочих органов ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Объединенном штабе ОДКБ состоялось расширенное совещание руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания заслушан доклад генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова о военно-политической обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по обеспечению коллективной безопасности.

«В повестке дня совещания один вопрос – военно-политическая обстановка в евразийском регионе и текущие задачи постоянно действующих рабочих органов ОДКБ», - проинформировал И.Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены, в том числе, государства – члены ОДКБ.

«Негативные тенденции общего порядка оказывают непосредственное влияние на обстановку по всему периметру зоны ответственности ОДКБ», - отметил генсек.

С его слов, на западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок и развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от России и Беларуси. Сохраняется напряженность в кавказском регионе, как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

«Неспокойно в центральноазиатском регионе, где возрастает опасность проникновения на территорию союзников ОДКБ экстремистской идеологии и терростических группировок. Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана», - сказал генсек.

«В ОДКБ проводится постоянная работа над совершенствованием механизма противодействия существующим и вновь возникающим вызовам и угрозам», - отметил И.Тасмагамбетов.

Как подчеркнул генсек ОДКБ, характер вызовов требует от государств – членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности Организации. Одновременно подчеркнута приверженность союзников интересам коллективной безопасности и общая решимость использовать наработанные совместные механизмы для решения актуальных задач.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности ОДКБ, рассмотрены перспективы совершенствования деятельности Организации с учетом меняющейся международной обстановки.

По итогам совещания, представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов сообщил, что сегодня дан глубокий анализ военно-политической ситуации в зоне ответственности Организации и стратегии, которая заявлена генеральным секретарем во исполнение задач, обозначенных Советом коллективной безопасности ОДКБ.

«Особое внимание генеральный секретарь обратил на взаимодействие с международными организациями, с Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества, - сообщил Ю.Шувалов – Также генеральный секретарь обратил внимание на все направления ответственности ОДКБ, дана глубокая оценка задач, которые стоят перед каждым из них».

«В целом генеральный секретарь поставил задачу обеспечения оперативного слаживания всех структурных подразделений и Штаба и Секретариата с тем, чтобы реакция на те вызовы и угрозы, которые существуют, была моментальной. Особое внимание определено аналитической и аналитико-прогнозной работе, для этого будет на регулярной основе выстроена работа с ведущими научными центрами стран ОДКБ. Работа в целом будет организована в апреле», - резюмировал представитель ОДКБ.



