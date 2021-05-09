В Москве проходит военный парад по случаю 76-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На Красной площади в Москве проходит военный парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На центральной трибуне за парадом наблюдают ветераны войны, граждане, совершившие героические поступки и иностранные гости. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает - министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Участников ВОВ с Днем Победы поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ, - сказал В.Путин, выступая с трибуны на Красной площади . – Слава народу-победителю! С праздником вас, с днем Великой Победы! Ура!»

В этот же день Парады в честь 76-летия Победы проходят еще в 28 городах России, в том числе в 9 городах-героях. Торжественные мероприятия завершатся вечером праздничными салютами.

Отметим, что военные парады проходят с соблюдением социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима.



