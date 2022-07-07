В мире 45 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения - ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году число людей, страдающих от дефицита продовольствия, увеличилось в мире на 46 млн по сравнению с предыдущим годом и достигло 828 млн человек. Если считать с начала пандемии, то число недоедающих стало на 150 млн больше. Об этом говорится в новом докладе ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022», передает МИА «Казинформ».

Авторы доклада отмечают, что человечество не только не приближается к поставленной цели покончить с голодом и недоеданием к 2030 году, но и отдаляется от нее. К такому выводу эксперты пришли, изучив стоимость продуктовой корзины и доступность здоровой диеты для жителей разных стран мира.

В работе над отчетом принимали участие специалисты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Международного фонда сельхозразвития (МФСР), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ООН разработали систему классификации различных стадий дефицита продовольствия – от недоедания до полномасштабного голода. По данным организации, в целом 2,3 млрд жителей планеты – около трети всего населения – сталкиваются с нехваткой продуктов питания в той или иной степени. Это на 350 млн больше, чем до пандемии. Около 924 млн живут в условиях острого дефицита продовольствия – на 207 млн больше, чем два года назад. Женщин среди недоедающих больше, чем мужчин.

Около 3,1 млрд человек в 2020 году не могли позволить себе здоровое питание – на 112 млн человек больше, чем годом ранее. 45 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения – самого тяжелого последствия хронического недоедания, которое в 12 раз повышает риск смерти ребенка, говорится в сообщении ООН.

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