В Минтруда опровергли фейк о том, что центры занятости в РК будут платными для населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В СМИ появились сообщения о том, что услуги центров занятости по всей стране вскоре станут платными. Якобы для безработных, обращающихся за помощью, уже разрабатывают специальную тарифную сетку. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно. В целях обеспечения более широкого охвата населения мерами содействия занятости предусматривается трансформация центров занятости. Одним из ее направлений станет внедрение тарифов на услуги центров занятости, которые будут влиять на заработную плату их работников, то есть оплата труда сотрудников центров занятости будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан. Речь идет о тарифной сетке зарплат сотрудников центров занятости, но никак не о каких-то тарифах для населения», - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Кононец.

Он также добавил, что пилотная апробация трансформации начнется в текущем году в трех регионах страны: в городе Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила о предстоящей трансформации центров занятости населения. «Оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан», - информировала министр.



