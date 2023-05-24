В Минпросвещения обратились к родителям из-за отсутствия школьников на уроках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения обратились к родителям после высказываний о том, что в последние учебные дни текущего учебного года школьники отсутствуют на занятиях и преждевременно сдают книги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственным общеобразовательным стандартом образования определены начало, продолжительность и каникулярные периоды учебного года в организациях среднего образования. Завершение текущего учебного года регламентировано приказом министерства. Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая, что означает о прохождении учебной программы включительно до последнего учебного дня. Уроки в школах ведутся согласно расписанию с 1 сентября по 31 мая», - отметили в Министерстве просвещения.

Также сообщается, что в адрес министерства поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников, отсутствии школьников на уроках. В ведомстве напомнили всем руководителям организаций образования о полном соблюдении всех требований. Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию.

Сборы и сдача учебников происходят после завершения учебного года, то есть после 1 июня.

«Со стороны общественности поступают жалобы на преждевременные сборы учебников в отдельных школах и об отсутствии учащихся на занятиях. Такие факты нарушают права детей и препятствуют получению знаний. От имени Комитета по охране прав детей обращаю внимание на то, что ответственность за образование детей несут как организации образования, так и родители. Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего в защите его прав и интересов влечет привлечение к ответственности обеих сторон в соответствии с требованием закона о правах ребенка», - сказала глава Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.



