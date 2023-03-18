В МИИР ответили на фэйк касательно причин очереди фур на казахстанско-китайской границе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро 5 и Евро 6, которые в Казахстане попросту негде получить. В МИИР ответили на фэйковую информацию, передает МИА «Казинформ».

Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение. В связи с этим Министерство индустрии и инфраструктурного развития публикует пояснение.

1. Экологический сертификат Евро 6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался;

2. Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС;

Международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида «С».

В соответствии с Правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5), то есть это подтверждение можно получить у официальных дилеров в РК.

3. Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (гг. Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в г.Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей.

Следует подчеркнуть, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данный документ постоянно находится в работе международных перевозчиков.

Как отметили в МИИР РК, после снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в Правительстве Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на пропуска на границе с Китаем.

В результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов Минфина РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в 2 раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.