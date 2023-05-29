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    В МИД прокомментировали фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах

    29 Мая 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что объявления о продаже земель в Казахстане на китайских сайтах могут быть провокационными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, мы тоже видели эту рекламу. Об этом нам в срочном порядке сообщил наш посол в Пекине. Мы проинформировали посольство Китая в Казахстане. Это сообщение было опубликовано на сайте типа «ОЛХ». Я не знаю, как оно прошло модерацию. Китайская сторона сейчас это проверяет и сообщила, что не допустит подобной ситуации в будущем», — сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

    «Мы пытались связаться по телефону. Трубку никто не берет, телефон выключен. Возможна и провокация», — добавил он.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем может вступить в силу в течение 2-3 месяцев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Китай
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