В МИД Казахстана состоялась встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Казахстан Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка состоялась встреча с первым заместителем министра иностранных дел РК Кайратом Умаровым. На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов правочеловеческой тематики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

К. Умаров проинформировал делегацию ООН о проводимых в соответствии с принятыми в 2022 году поправками в Конституцию институциональных изменениях, включая учреждение Конституционного суда, усиление полномочий парламента, упрощение процедуры регистрации политических партий, модернизацию выборного законодательства, принятие конституционного закона об омбудсмене, реформу системы правосудия и др.

«Считаем, что Ваш визит придаст импульс дальнейшему развитию прав человека в стране, а также укрепит сотрудничество между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)», – подчеркнул К. Умаров.





Казахстанский дипломат также сообщил о подписании 17 марта Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения».

«Я рад посетить Казахстан в этот юбилейный год празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека. Я вижу в Казахстане открытость, которой не было здесь в течение многих лет», – отметил Ф. Тюрк.





Верховный комиссар также сообщил, что его офис готов оказывать экспертную поддержку проводимым реформам, в том числе направленным на укрепление национальных правозащитных механизмов, мер по защите прав детей, достижение гендерного равенства, совершенствование правоприменительной практики, борьбу с пытками и др.

В ходе своего пребывания в Астане Ф. Тюрк также встретился с председателем Конституционного суда Э. Азимовой, Уполномоченным по правам человека А. Ластаевым, представителями гражданского сектора.

Кроме того, Ф. Тюрк выступил с лекцией перед студентами КазГЮУ и слушателями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, посвященной роли молодежи в продвижении прав человека в контексте 75-летия Декларации прав человека и 30-летия Венской декларации и Плана действий. После лекции Верховный комиссар ответил на вопросы студентов и магистрантов.





Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) было создано по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. УВКПЧ уполномочено поощрять и защищать права человека, закрепленные в Уставе ООН, международных конвенциях и договорах в области прав человека.

Республика Казахстан активно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Советом ООН по правам человека (СПЧ/Совет) и другими правозащитными механизмами ООН.

Впервые Казахстан был избран в СПЧ на период 2013-2015 гг., а в 2015 г. занимал пост Вице-председателя Совета от Азиатско-Тихоокеанской группы. В октябре 2021 г. Казахстан был избран во второй раз в СПЧ на период 2022-2024 гг.



