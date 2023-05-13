Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Международном аэропорту Астаны ответили на заявление АЗРК о предстоящей проверке

    13 Мая 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев опровергла слова руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о том, что в отношении аэропорта ведется расследование, передает МИА «Казинформ».

    В пресс-службе аэропорта заявили, что признаки ограничения конкуренции со стороны аэропорта Астаны не соответствуют действительности.

    «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что информация руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о расследовании в отношении аэропорта Астаны в части ограничения конкуренции не соответствует действительности», - говорится в сообщении воздушной гавани.

    Руководство аэропорта пояснило, что Агентством по защите и развитию конкуренции РК в адрес столичного аэропорта было направлено письмо о предстоящей проверке.

    «С даты получения письма, а именно 18.04.2023 года и по сегодняшний день, представителей АЗРК в аэропорту не было. То есть фактически в отношении аэропорта проверка еще не начиналась. Сам факт проверки не означает, что с нашей стороны имеются какие-либо нарушения. Напомним, что нарушения доказываются лишь в том случае, когда проверяющий орган вынесет заключение и с данным заключением АО «МАНН» согласится без дальнейшего обжалования», - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.

    Ранее руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов сообщил, что с начала года в отношении Международного аэропорта Астаны, ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» начаты расследования из-за нарушений антимонопольного законодательства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Аэропорт АЗРК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нарушения выявили в финансово-хозяйственной деятельности Озенмунайгаза
    Проверку на наркотики прошли полицейские Астаны
    Несколько компаний привлекли к ответственности за искусственное завышение цен в Астане
    В отношении КТЖ ведется следствие
    Популярное
    1 Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
    2 Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
    3 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу
    4 Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
    5 С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
    Новости партнеров