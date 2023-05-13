В Международном аэропорту Астаны ответили на заявление АЗРК о предстоящей проверке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев опровергла слова руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о том, что в отношении аэропорта ведется расследование, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе аэропорта заявили, что признаки ограничения конкуренции со стороны аэропорта Астаны не соответствуют действительности.

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что информация руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о расследовании в отношении аэропорта Астаны в части ограничения конкуренции не соответствует действительности», - говорится в сообщении воздушной гавани.

Руководство аэропорта пояснило, что Агентством по защите и развитию конкуренции РК в адрес столичного аэропорта было направлено письмо о предстоящей проверке.

«С даты получения письма, а именно 18.04.2023 года и по сегодняшний день, представителей АЗРК в аэропорту не было. То есть фактически в отношении аэропорта проверка еще не начиналась. Сам факт проверки не означает, что с нашей стороны имеются какие-либо нарушения. Напомним, что нарушения доказываются лишь в том случае, когда проверяющий орган вынесет заключение и с данным заключением АО «МАНН» согласится без дальнейшего обжалования», - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов сообщил, что с начала года в отношении Международного аэропорта Астаны, ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» начаты расследования из-за нарушений антимонопольного законодательства.