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    • В местах концентрации соколов-балобанов установят блокпосты в РК

    3 Августа 2022 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также планируется задействовать 150 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Стартовала природоохранная акция «Сокол». Основной целью акции является выявление и пресечение фактов браконьерства в период миграции соколов-балобанов в места гнездования.

    «Планируется задействовать 150 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», около 60 единиц техники (40 автомобилей высокой проходимости, 17 единиц «КУНГ»). В местах концентрации соколов будут установлены блокпосты», - сообщили в ведомстве.

    Акция проводится инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира и сотрудниками правоохранительных органов.

    Ежегодная природоохранная акция продлится до 15 октября.

    Птица занесена в Красную книгу Казахстана.
    #Минэкологии #Животные #Природа
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