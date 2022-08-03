В местах концентрации соколов-балобанов установят блокпосты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также планируется задействовать 150 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Стартовала природоохранная акция «Сокол». Основной целью акции является выявление и пресечение фактов браконьерства в период миграции соколов-балобанов в места гнездования.

«Планируется задействовать 150 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», около 60 единиц техники (40 автомобилей высокой проходимости, 17 единиц «КУНГ»). В местах концентрации соколов будут установлены блокпосты», - сообщили в ведомстве.

Акция проводится инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира и сотрудниками правоохранительных органов.

Ежегодная природоохранная акция продлится до 15 октября.

Птица занесена в Красную книгу Казахстана.



