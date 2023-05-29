В Мельбурне произошло первое за 120 лет землетрясение

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в Мельбурне произошло первое за последние 120 лет землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Самое сильное землетрясение, случившееся в австралийском городе за более чем столетие, в конечном итоге не причинило большого ущерба.

По данным государственного агентства Geoscience Australia, землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в северо-западном пригороде Санбери в 23:41 вечера по местному времени на глубине 2 км.

Адам Паскаль, главный научный сотрудник Центра сейсмологических исследований в Виктории, заявил, что землетрясение было самым сильным в радиусе 40 километров от Мельбурна после землетрясения магнитудой 4,5, произошедшего в 1902 году.

Geoscience Australia заявила, что ударные волны ощущались даже в городе Бендиго, примерно в 150 километрах к северу от Мельбурна и на юге, в Хобарте на острове Тасмания.

Мельбурн в апреле превзошел Сидней и стал самым густонаселенным городом Австралии, многие из 5,8 миллионов жителей города проснулись в понедельник из-за толчков, вызванных землетрясением.

«Похоже, что рядом с моим домом разбился самолет или что-то в этом роде», - поведал один из жителей новостному агентству 7News.

«Я нахожусь на 70-м этаже башни Эврика и здание качнулось на пару метров», — написал в Twitter другой житель Мельбурна про небоскреб в центре города, сообщает Sky News Australia.

Метеорологическая служба Австралии сообщила в Twitter, что угрозы цунами после землетрясения нет, хотя аварийные службы предупредили о возможных подземных толчках в заявлении на Facebook.

Большинство землетрясений происходит в Тихоокеанском огненном кольце, где находятся самые активные вулканы в мире и где происходят толчки, когда тектонические плиты сталкиваются друг с другом.

Землетрясения не так распространены в Австралии, хотя континент испытывает сейсмическую активность из-за движения тектонических плит.

В 2021 году в Виктории произошло землетрясение силой 5,9 балла, которое вызвало незначительные структурные повреждения в Мельбурне, несмотря на то, что оно произошло на расстоянии почти 200 километров от города.



