В МЧС прокомментировали информацию о дефиците и износе пожарной техники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков прокомментировал ситуацию с дефицитом и износом пожарных единиц техники. Спикер также опроверг информацию о том, что в некоторых дежурных частях используется техника, которой больше полувека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть нехватка техники, но на сегодняшний день ее оснащенность составляет 89%, из них дополнительная потребность – 440 единиц. За три года мы купили 242 единицы техники. В этом году планируем закупить около 180 единиц техники. Что касается передачи техники местным исполнительным органам, то мы ее передаем, но они сами тоже должны закупать технику, а не смотреть на МЧС. Если бы акимат тоже закупал технику, проблем бы не было», - прокомментировал на брифинге в СЦК Марат Кульдиков.

Вице-министр по ЧС также высказался касательно того, что в некоторых дежурных частях используется техника, которой больше полувека.

«Нет, так говорить нельзя, больше полувека. Я вам сказал, что оснащенность техники составляет 89%. Да, у нас есть старая техника, которая прослужила более 10 лет, но ее не так уж много. Если в течение трех лет нас также будут финансировать, как и на сегодняшний день, то в течение 3-4 лет закроем нашу потребность», - добавил Марат Кульдиков.

На брифинге в СЦК представители МЧС проинформировали о деятельности ведомства и проводимых профилактических работах в текущий пожароопасный период.