В Мажилисе будут представлены 6 политических партий - ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров на пресс-конференции, на выборах проголосовали 6 366 441 человек.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Партия «AMANAT» – 53,90% или 3 341 510 голосов;

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90% или 693 938 избирателей;

Партия «Respublica» – 8,59% или 547 154 голоса;

Народная партия Казахстана – 6,80% или 432 920 избирателей;

Партия зеленых «Байтақ» – 2,30% или 146 431 избирателей;

Демократическая партия «Ақ жол» – 535 139 голосов или 8,41%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 5,20% или 331 058 голосов.

Графу «Против всех» выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.



