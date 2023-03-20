В Мажилисе будут представлены 6 политических партий - ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов, передает МИА «Казинформ».
Как сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров на пресс-конференции, на выборах проголосовали 6 366 441 человек.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Партия «AMANAT» – 53,90% или 3 341 510 голосов;
Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90% или 693 938 избирателей;
Партия «Respublica» – 8,59% или 547 154 голоса;
Народная партия Казахстана – 6,80% или 432 920 избирателей;
Партия зеленых «Байтақ» – 2,30% или 146 431 избирателей;
Демократическая партия «Ақ жол» – 535 139 голосов или 8,41%;
Общенациональная социал-демократическая партия – 5,20% или 331 058 голосов.
Графу «Против всех» выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.
19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.