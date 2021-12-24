В Мангистауской области прошел творческий вечер жырау Жаксылыка Елеусинова

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Под эгидой 30-летия Независимости страны в зале областной филармонии им. М. Ускинбаева прошел вечер поэзии, посвященный чествованию жырау Жаксылыка Ниетоллаұлы Елеусинова «Мен - бір қайнар бұлақпын!», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вечер организован управлением культуры, архивов и документации Мангистауской области и областным центром научно-методического и культурного обслуживания.

В мероприятии приняли участие ученики жырау Жаксылыка Ниетоллаұлы. Это специальный призер республиканского конкурса сказителей «Едіге деген ер екен» Амангельды Санкибаев, победитель многих поэтических состязаний Осербай Сарсенбаев, отличник культуры РК, певец, жыршы, искусствовед Жеткизген Сеитов, деятель культуры РК, лауреат Международной премии имени Махамбета, почетный профессор Казахской национальной консерватории им.Курмангазы Амандык Комекұлы и другие.

В ходе вечера был продемонстрирован видеоролик о творчестве Жаксылыка Ниетоллаұлы.

Сборник стихов Ж. Елеусинова «Бегей батыр» был исследован известным искусствоведом, жыршы Бериком Жусуповым. В результате этого исследования в ходе вечера была презентована книга.