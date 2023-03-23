В Мадриде отметили Наурыз

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Испании состоялось торжественное празднование Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие представители ассоциаций казахстанцев, временно и постоянно проживающих в Испании, студенты, а также сотрудники посольства и их семьи.

Перед гостями с поздравительной речью выступил посол Казахстана в Испании Данат Мусаев и руководство объединений наших граждан в Испании, которые отметили глубокий смысл этого древнего праздника, призывающего к миру и единству.

Для гостей мероприятия организован праздничный концерт, в ходе которого исполнены традиционные и современные казахские песни. Особый восторг зрителей вызвали классические произведения казахского оперного искусства, такие как «Бұлбұл» и «Көзімнің қарасы», которые исполнила оперная дива, солирующая на зарубежных сценах различных театров мира, Аида Турганбаева. Неподдельный интерес вызвало выступление международного этно-трио, которые исполнили песни на домбре и кобызе.

Гостям праздника представилась возможность попробовать казахские национальные блюда – Наурыз коже, мясные деликатесы, национальную выпечку.

В завершение праздника состоялся традиционный обряд «тұсаукесер». В ходе празднования также состоялись национальные игры, которые создали особую атмосферу праздника.