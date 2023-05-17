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    В КТЖ выясняют обстоятельства возгорания локомотива в Кызылординской области

    17 Мая 2023, 09:49

    КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области сгорел новый локомотив, принадлежащий АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 мая т.г на участке Кызылорда-Жосалы произошло возгорание локомотива грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание оперативно потушено силами районной противопожарной службы», - прокомментировали в пресс-службе КТЖ.

    На место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Причины возгорания выясняются.


    Локомотив был произведен на локомотивосборочном заводе (АО «Локомотив құрастыру зауыты») в Астане, проинформировали в КТЖ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КТЖ Кызылординская область Происшествия Кызылорда
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