В «кровавой» Луне нет ничего мистического – астроном из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Астроном, профессор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева Андрей Солодовник пояснил, почему предстоящее 8 ноября лунное затмение называют «кровавым» и в каких регионах его можно будет наблюдать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам профессора, лунное затмение наблюдать гораздо легче, чем солнечное. Там, где видна Луна – видно и затмение. То есть, половине земного шара.

«Нынешнее затмение видно будет в восточной части. Идеально – острова Тихого океана. Мы находимся на западном краю видимости полной фазы затмения. Даже не во всем Казахстане можно будет наблюдать полную фазу. Западнее Костаная и озера Балхаша – уже только частное. Затмение наступит до того, как Луна взойдет над горизонтом. У нас она поднимется, когда уже будет полное затмение – примерно в 17.30. Закончится полное затмение – в 17.42. В нашем распоряжении будут всего 12 минут, поэтому нужно выбрать место, с которого видна будет восточная часть горизонта. В Петропавловске самое лучшее – Подгорье, на берегу Ишима. Либо подняться на высокие этажи, чтобы здания не мешали наблюдению. После 17.42 часов Луна будет постепенно выходить из земной тени. Частную фазу тоже интересно посмотреть. Закончится все в 19.40 часов. Луна выйдет из тени. Помешать наблюдению могут облака, ноябрь непредсказуем», - проинформировал Андрей Солодовник.

Повторяемость лунных затмений – два-три в год. Но год на год не приходится, есть небольшие колебания. Профессор отметил, что лунные затмения в два раза реже происходят, чем солнечные.

«Если солнечное затмение является геометрическим, то лунное – физическим типом явлений, когда Земля заслоняет от Луны солнечный свет. Сама же Луна не светит. И она должна полностью исчезнуть на небе. Но здесь есть еще одна физика. Солнечные лучи частично преломляются в земной атмосфере, и путь их искривляется так, что они попадают туда, куда не должны, то есть в область земной тени. Попадает туда длинноволновое излучение. Для человеческого глаза красный цвет – это предельно большая длина волны солнечного излучения, которое нам видимо. В норме Луна желтого цвета, во время затмения остаются только красные и оранжевые цвета. Поэтому она окрашивается в такие тона. Не обязательно в «кровавые». Много раз наблюдая лунные затмения, мы убеждались, что Луна бывает апельсинового цвета, желто-оранжевого оттенка. Это связано с тем, что земная атмосфера чиста от облаков. Преломляют нижние слои, и если облаков много, то и распространение солнечных лучей происходит гораздо хуже. Поэтому все краснее и краснее, бывает, что Луна становится кирпично-красной», - пояснил Андрей Солодовник.

Такой цвет больше характерен для осенних и зимних затмений. Очень редко бывает, когда Луна совсем исчезает.

«В 1996 году мы наблюдали такое затмение. Тогда невооруженным глазом Луна была совсем не видна на небе. Происходило то затмение на фоне метеорного потока под названием Геминиды. Погода была плохая, но в момент затмения облака разошлись, и мы смогли в течение получаса наблюдать. В телескоп было видно Луну, она была похожа на кусок угля. Такое бывает чрезвычайно редко», - сказал ученый.

Затмение случается всегда в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию и Луна находится за Землей. Не каждое полнолуние бывает затмение.

«Предсказывать затмения научились давно. Еще во времена античности это умели древние греки. Они анализировали летописи и вывели статистические закономерности. Ничего мистического в этом явлении нет. Самое интересное, что может быть в период лунного затмения – приливные явления. Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, тогда наибольшая высота приливов бывает в океанах и земной коре. Есть смысл ожидать землетрясения, хотя статистически это не подтверждается. Бывает сейсмическая активность, но особого усиления нет. Это просто физическое явление, которое носит для большинства людей эстетический характер», - сказал профессор.

Следующее полное лунное затмение, видимое в Северо-Казахстанской области, произойдет через три года – 7 сентября 2025-го, ближе к полуночи. Самое интересное затмение будет 31-го декабря 2028 года, и в регионе оно закончится за полчаса до наступления Нового года

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