В костанайской полиции несут службу представители 21 этноса

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня единства народа Казахстана в департаменте полиции Костанайской области прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил, что праздник в очередной раз подчеркивает сплоченность казахстанского народа. Об этом говорит и тот факт, что в различных коллективах дружно работают представители разных этносов. Одним из таких коллективов является департамент полиции.

«1 мая является ярким символом патриотизма, любви и преданности родной земле. Мы живем в уникальной стране, где все нации и народности успешно и честно трудятся в различных отраслях, в том числе в полиции. Только в нашем департаменте несут службу 383 сотрудника некоренной национальности, представляющие 21 этнос. Каждый из них вносит вклад в дело законности и правопорядка нашей страны»,- сказал Ерлан Омарбеков.

Глава департамента полиции также вручил благодарственные письма представителям этнокультурных центров Костаная.

В свою очередь руководитель ансамбля славянской и казачьей песни «Раздолица», заслуженный работник культуры РК Светлана Обухова отметила важность сохранения мира и согласия.

«Необходимо беречь единство разных этносов, которое мы имеем. Это очень значимо и для нашего подрастающего поколения, чтобы они его ценили и берегли. В преддверии этого замечательного праздника, который не только подчеркивает самобытность каждого этноса, живущего в Казахстане, но и сплоченность нашего народа в целом, желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе и мирного неба над головой», - отметила она.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, где свои выступления зрителям подарили творческие коллективы.