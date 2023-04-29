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    В костанайской полиции несут службу представители 21 этноса

    29 Апреля 2023, 12:17

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня единства народа Казахстана в департаменте полиции Костанайской области прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил, что праздник в очередной раз подчеркивает сплоченность казахстанского народа. Об этом говорит и тот факт, что в различных коллективах дружно работают представители разных этносов. Одним из таких коллективов является департамент полиции.

    «1 мая является ярким символом патриотизма, любви и преданности родной земле. Мы живем в уникальной стране, где все нации и народности успешно и честно трудятся в различных отраслях, в том числе в полиции. Только в нашем департаменте несут службу 383 сотрудника некоренной национальности, представляющие 21 этнос. Каждый из них вносит вклад в дело законности и правопорядка нашей страны»,- сказал Ерлан Омарбеков.

    Глава департамента полиции также вручил благодарственные письма представителям этнокультурных центров Костаная.

    В свою очередь руководитель ансамбля славянской и казачьей песни «Раздолица», заслуженный работник культуры РК Светлана Обухова отметила важность сохранения мира и согласия.

    «Необходимо беречь единство разных этносов, которое мы имеем. Это очень значимо и для нашего подрастающего поколения, чтобы они его ценили и берегли. В преддверии этого замечательного праздника, который не только подчеркивает самобытность каждого этноса, живущего в Казахстане, но и сплоченность нашего народа в целом, желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе и мирного неба над головой», - отметила она.

    Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, где свои выступления зрителям подарили творческие коллективы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область АНК МВД РК Костанай
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