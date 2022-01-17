Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    В Костанайской области освободили задержанных за нарушение режима ЧП граждан

    17 Января 2022, 13:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены административные дела в отношении 21 лица, привлеченных за нарушение режима чрезвычайного положения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Согласно материалам дел, 12 правонарушителей находились во время комендантского часа вне места проживания (ст.476 ч.1 п.10 КоАП), а 9 участвовали в митинге на площади областного акимата в нарушение закона о проведении мирных собраний.

    «Судами первой инстанцией были наложены административные взыскания в виде административных арестов сроком от 7 до 15 суток. Ввиду несоответствия наложенных постановлениями административного взыскания характеру совершенного правонарушения и с учетом личности правонарушителей, судебная коллегия смягчила всем наложенные взыскания, снизив сроки административных арестов в пределах от 1 до 5 суток, ограничившись отбытым сроком»,- прокомментировали в суде.

    Постановления вступили в законную силу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Суды Генпрокуратура ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков