В Костанае отремонтируют дороги внутри полусотни дворов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае в этом году отремонтируют внутриквартальные территории 53 дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Данияра Сабитова.

«Текущий ремонт внутриквартальных территорий 53 дворов на сумму – 1 млрд тенге. На сегодняшний день работы начаты в 15 дворовых территориях. Работы планируются завершить в октябре», - отметил Сабитов.

Всего, по данным ведомства, в городе 523 дворовых территорий. За последние 4 года выделено 4,7 млрд тенге на ремонт дорог 367 дворов.

«По итогам 2023 года будет отремонтировано 420 дворов. Останется 103 двора, которые будут отремонтированы в следующем году», - добавил руководитель ведомства.

Фото: РСК области

В отделе также отмечают, что при планируемом ремонте дорог в 2023 году, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет до 99%. Ремонтом планируется охватить всего 65 улиц протяженностью – 34,3 км и 45 дворовых территорий на сумму 8,6 млрд тенге. Планируется провести средний ремонт 60-ти улиц протяженностью 31 км на сумму 5,4 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области планируются отремонтировать свыше 400 км дорог.



