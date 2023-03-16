В Колумбии из-за серии взрывов в шахтах погибли 11 человек

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Не менее 11 человек погибли в результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты El Tiempo, в момент взрывов в шахтах находились более 30 горняков. Как сообщил в Twitter губернатор департамента Кундинамарка Николас Гарсиа Бустос, по состоянию на 05:20 по местному времени (13:20 мск) в туннелях оставались заблокированными 17 человек. На месте работают спасатели.

Взрыв на одной из угольных шахт в Сутатаусе произошел во вторник вечером. За ним последовала серия взрывов в соседних четырех шахтах.



