В Кокшетау загорелись два топливозаправщика: погиб оператор АЗС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау произошло загорание двух топливозаправщиков. При пожаре погиб оператор АЗС, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

«Сегодня, 16 февраля т.г. в городе Кокшетау, Северная промзона, на территории «Qazaqoil» на сливо-наливной станции произошло загорание 2-х топливо заправщиков. Пожар локализован в 11:05 и полностью ликвидирован в течении 20 минут. Площадь пожара составила 35 кв.м», - сообщили в ДЧС. В результате загорания погиб мужчина 1988 г.р – оператор АЗС, который находился на топливо заправщике. Причина пожара устанавливается.





Фото: instagram.com/aqmola_tjd



