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    В КГА пояснили задержку и отмену FlyArystan авиарейса Астана - Шымкент

    26 Февраля 2023, 14:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию по отмене рейса авиакомпании «Fly Arystan» КС-7307 от 25 февраля 2023 года прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передает МИА «Казинформ».

    Рейс КС-7307 Астана-Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 05:40 на воздушном судне «Эйрбас-А320».

    В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкент), вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам.

    Во время ожидания вылета, в соответствии с действующим законодательством, пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также, всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.

    Вместе с тем, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по данному факту, и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.

    Главным приоритетом в гражданской авиации является безопасность полетов.

    Ранее в соцсетях распространили видео с возмущениями пассажиров задержанного, а затем отмененного авиарейса КС-7307 Астана-Шымкент компании FlyArystan .

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Происшествия Транспорт Шымкент Погода Аэропорт Авиация
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