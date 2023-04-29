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    В казахстанских школах заработает академия родителей

    29 Апреля 2023, 17:15

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Академия родителей заработает в казахстанских школах. Об этом сообщил министр просвещения на встрече с родителями и общественностью Казалинского района Кызылординской области. Участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и обеспечения безопасности детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    С докладом выступила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова. По поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечения их прав и благополучия.

    Министерством совершенствуется законодательная база — закреплены права ребенка на защиту от буллинга. Приняты Правила профилактики травли ребенка, Правила деятельности психологических служб школ, Алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей.

    В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат «Бала қорғау». Все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей.

    По информации руководителя управления образования Кызылординской области Мейрамбека Шермаганбета, приняты ряд мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, во всех организациях образования ведется работа по новому взаимодействию школы и родителей, духовно – нравственному воспитанию и развитию человеческих ценностей с привлечением родителей и старшего поколения.

    Заслушав представленную информацию, министр просвещения Гани Бейсембаев отметил основные аспекты в воспитании подрастающего поколения и рассказал о предпринимаемых мерах. На сегодня министерством разрабатывается общенациональный культурно-образовательный проект «Академия родителей», направленный на усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении, воспитании и развитии детей.

    В завершение министр вручил благодарственные письма учителю и родителям девятилетнего Жансерика Алима. Школьник спас младших сестру и брата из пожара, проявив храбрость и мужество в чрезвычайной ситуации.

    Также на встрече выступили представители правоохранительных органов, депутаты районных маслихатов, председатели родительских комитетов и попечительских советов.

    Подобные встречи с родителями и общественностью продолжатся во всех регионах страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Кызылординская область Образование Кызылорда
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