В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая казахско-китайский инвестиционный круглый стол в Сиане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в нашей республике, поэтому Казахстан заинтересован в трансферте технологий по их добыче и переработке.

«Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы», – сообщил Президент РК.



