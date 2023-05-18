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    В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей

    18 Мая 2023, 10:32

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая казахско-китайский инвестиционный круглый стол в Сиане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в нашей республике, поэтому Казахстан заинтересован в трансферте технологий по их добыче и переработке.

    «Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы», – сообщил Президент РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Транспорт Китай Автопромышленность
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