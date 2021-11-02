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    В Казахстане запускается пилотный проект «Цифровая ипотека»

    2 Ноября 2021, 01:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ноябре т.г. запускает пилотный проект «Цифровая ипотека», который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика в онлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

    Так, данный процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня.

    После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки, и направляются в онлайн формате на регистрацию в государственную базу данных «Регистр недвижимости».

    Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жилье Минфин РК Цифровой Казахстан
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