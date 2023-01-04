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    В Казахстане закрыты 109 участков автодорог из-за непогоды

    4 Января 2023, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) по состоянию на 08.00 часов закрыты 109 участков автодорог, из них 41 республиканского и 68 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. На блокпостах скопилось 600 единиц автотранспортных средств.

    За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 695 человек, в том числе 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Карагандинская и Абайская области), отбуксировано 146 единиц техники.

    Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 846 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 99 единиц техники (Вахтовка и Кунг).

    В пунктах временного обогрева находятся 171 человек, из них 4 дети (Жамбылская, Абайская, Акмолинская, Павлодарская области, Костанай).

    В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 94 уведомления.

    Всего в аварийно-спасательных работах задействовано около 1000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД.

    Дорожные службы продолжают работы по расчистке дорожного полотна.

    Ранее сообщалось, что дороги закрыли из-за непогоды в 8 областях Казахстана.
    Транспорт Дороги МЧС
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