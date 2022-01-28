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    В Казахстане введен новый вид государственной пошлины

    28 Января 2022, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января 2022 года в Налоговом кодексе Республики Казахстан введен новый вид государственной пошлины для подачи исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно внесенным изменениям, при подаче истцом заявления в суд для рассмотрения заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, административных исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, заявитель уплачивает государственную пошлину в размере - 0,5 МРП (1 532 тенге в 2022 году).

    Плательщиком государственной пошлины является заявитель, в интересах которого рассматривается дело в суде.

    Уплата производится до подачи заявителем заявления (жалобы).

    Уполномоченные органы – суды, рассматривающие заявления (жалобы)», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Минфин РК Общество
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