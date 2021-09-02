Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Казахстане внедряется практика инспектирования системы фармаконадзора

    2 Сентября 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в соответствии с требованиями надлежащей практики фармаконадзора (GVP) внедряется практика инспекции системы фармаконадзора держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстан с этого года первым среди стран-членов ЕАЭС начал проводить инспекции в плановом порядке, основанном на риск-ориентированном подходе, который проводится для обеспечения безопасного приема лекарственных препаратов.

    «За три месяца этого года Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий проведено 7 инспекций для держателей регистрационных удостоверений ближнего и дальнего зарубежья. Инспекции проводятся силами экспертов департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий, имеющих достаточную квалификацию, подтвержденную сертификатами Международного общества фармаконадзора (ISoP), надлежащей практики фармаконадзора (GVP), и прошедших соответствующую подготовку», — рассказали в Наццентре.

    В результате проведенных инспекций был выявлен ряд несоответствий, в том числе - низкий уровень коммуникаций между главным офисом и представительствами в отношении сигналов и мероприятий по управлению рисками, необоснованные несоответствия в информации о безопасности в соответствующих документах, например, CCDS, SPC и инструкции для медицинского применения, несоблюдение сроков информирования о нежелательных реакциях лекарственных препаратов.

    По словам руководителя НЦЭЛС Еркена Даутбаева, в ближайшее время также планируется проведение инспекций среди держателей регистрационных удостоверений, включая отечественные фармкомпании.

    Данная мера необходима для снижения риска любых выявленных проблем безопасности и оценки баланса пользы и риска лекарственных средств. Стоит отметить, что все держатели регистрационных удостоверений работают в тесном сотрудничестве с департаментом фармаконадзора Национального центра над приведением системы фармаконадзора в соответствии с требованиями международных стандартов.

    Проведение инспектирования дает возможность подтвердить выполнение обязательств по фармаконадзору держателем регистрационного удостоверения. Также в процессе проверяется наличие персонала, систем, помещения, средств и оборудования, а также подтверждение того, что система фармаконадзора внедрена согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и надлежащей практики фармаконадзора (GVP).

    Соблюдение перечисленных обязательств способствует, в свою очередь, защите прав пациентов и населения на использование безопасных и эффективных лекарственных препаратов.

    Отметим, что такие инспекции также могут быть внеплановыми, поэтому компаниям – держателям регистрационных удостоверений следует всегда быть готовыми к ним.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Другие государственные органы Общество Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей