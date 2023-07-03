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    В Казахстане усилили контроль за соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей

    3 Июля 2023, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК проведен профилактический контроль на 70 объектах Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Жамбылской областей по соблюдению прав детей, оставшихся без попечения родителей, получения образования, питания, обеспечения транспортными перевозками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «В ходе профилактического контроля выявлено несоответствие меню в школах. Документы, подтверждающие реализацию права на образование детей с особыми образовательными потребностями, были неполными. В связи с этим в управления образования областей направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений», – отметила председатель Комитета Насымжан Оспанова.

    Кроме того, Комитет также проводит внеплановую проверку на основании жалоб физических и юридических лиц в области защиты прав ребенка.

    По жалобе кандидата в приемные родители проверена деятельность специализированного детского дома «Умит» Жамбылской области. В результате установлено грубое нарушение норм правил организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них. По решению суда должностное лицо привлечено к административной ответственности.

    Как отметили в ведомстве, Комитет по охране прав детей продолжит профилактический контроль с выездом на объекты. Во втором полугодии текущего года в регионах будут проверены еще 30 объектов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Общество Минпросвещения РК Дети
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