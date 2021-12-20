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    В Казахстане создадут межведомственную комиссию по промышленной политике

    20 Декабря 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создана межведомственная комиссия по промышленной политике. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое – это создание межведомственной комиссии по промышленной политике. Сегодня промышленная политика реализуется различными государственными органами. Его эффективное проведение зависит от скоординированных действий. Поэтому будет создана межведомственная комиссия под председательством заместителя Премьер-министра», - сказал Бейбут Атамкулов, представляя законопроект по вопросам развития промышленной политики.

    Министр добавил, что для своевременного реагирования на проблемы бизнеса Правительству будет предоставлена компетенция по утверждению новых и пересмотру действующих мер стимулирования.

    «В-третьих, Национальный доклад о состоянии промышленности Республики Казахстан, который будет внесен Главе государства, формируется Правительством. Он станет главным инструментом планирования и формирования промышленной политики», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Ранее глава МИИР заявил, что в Казахстане будет внедрен промышленный грант.

    «Внедряется новый инструмент стимулирования - промышленный грант. Он будет выдаваться на технологическую модернизацию производства методом софинансирования. Меры государственного стимулирования будут предоставляться производителям продукции среднего и высшего звена. На основании методики утверждается соответствующий перечень продукции. Таким образом, акцент будет сделан на углубление переработки», - сообщил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Промышленность Другие государственные органы МИИР РК
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