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    В Казахстане создадут более 2 млн новых рабочих мест

    19 Апреля 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации национальных проектов, программы повышения доходов населения предусмотрено создание более 2 млн новых рабочих мест. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам премьера, нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока молодежи после обучения в зарубежных вузах.

    «Для новых предприятий, реализации инвестпроектов экономике нужны высококвалифицированные специалисты. Развитие индустрии зависит от качества человеческого капитала, уровня его квалификации», - отметил Алихан Смаилов.

    В этой связи, как подчеркнул Премьер-Министр, Глава государства уделил особое внимание переориентации системы подготовки кадров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Занятость Общество Молодежь Алихан Смаилов
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