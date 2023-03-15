В Казахстане расширили возможности по запуску новых проектов для крупных инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С февраля текущего года для крупных инвесторов значительно расширены возможности по запуску новых и модернизации действующих проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Соответствующие поправки в постановление Правительства «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций» подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Согласно внесенным поправкам:

- исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с Правительством Соглашение об инвестиционных обязательствах. Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и т.д.

- определен список запрещенных видов деятельности. Это значит, что теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с Правительством Соглашение об инвестиционных обязательствах.

В частности, к запрещенным видам отнесены: производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции, проведение лотереи, деятельность в сфере игорного бизнеса и др. В общей сложности 14 пунктов. По всем остальным направлениям ограничений нет.



