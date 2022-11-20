В Казахстане проходили первые выборы, за которыми наблюдала МПА СНГ - международный наблюдатель

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Первые выборы , за которыми наблюдала Межпарламентская Ассамблея СНГ, проходили в Казахстане. Об этом заявил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ прибыли на избирательный участок, расположенный в Национальной библиотеке.

«Что касается долгосрочного мониторинга, мы его начали с момента объявления выборов. Наши эксперты смотрели на все законодательство, которое регулирует избирательный процесс. Не выявлено никаких нарушений. Мы передали свои юридические заключения в обе палаты парламента и в ЦИК для их оценки. В целом, все, что касается регулирования выборов все определено в вашем законодательстве. Наблюдать будем до конца, вплоть до получения итогов на всех участках во многих областях РК и 13 странах. Выводы будут беспристрастные. Все что видим, будем описывать в заключении. Вечером вся группа подпишет его, и завтра на пресс-конференции в ЦИК после предварительных итогов мы огласим свое заключение вместе с исполкомом СНГ», - пояснил генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Дмитрий Кобицкий отметил, что они не в первый раз в Казахстане.

«Выборы мониторятся нашей организацией с 1994 года. Как раз, первые выборы, за которыми наблюдала Межпарламентская Ассамблея, проходили в Казахстане. Мы были здесь в июне на референдуме. Отмечалась хорошая организация и участие населения. Мы ожидаем, что на выборах Президента будет огромная явка», - добавил он.

Ранее сообщалось, что после старта голосования во всех регионах страны наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи открыли один из столичных участков для голосования.

Сегодня проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.



