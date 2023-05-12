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    В Казахстане природоохранным инспекторам намерены доплачивать за опасность работы

    12 Мая 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Природоохранным инспекторам за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни планируют производить доплаты. Об этом говорится в приказе председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, опубликованном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков доплачивать в размере 100 % от должностного оклада», - отмечено в приказе.

    Документ будет на публичном обсуждении до 25 мая.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минэкологии
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