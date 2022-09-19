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    В Казахстане предлагают выплачивать страховку пациентам за врачебные ошибки

    19 Сентября 2022, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках внедрения страхования профессиональной деятельности медицинских работников планируется установить максимальный размер выплаты за причинение вреда здоровью врачами, повлекшее смерть. Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала данное предложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это предложение. Оно будет рассматриваться. Дело в том, что международный опыт многих стран показывает, что страховые компании определяют, сколько пациент потратил, какой ущерб был нанесен», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    По ее словам, этот вопрос будут решать страховые компании.

    Согласно предоставленной Минздравом информации, учитывая социальную ориентированность отрасли здравоохранения, на начальном этапе внедрения системы страхования предлагается определить предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю (страховая выплата) по аналогии с Законом РК «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств»:

    - за вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший смерть – 1000 МРП;

    - при установление инвалидности первой группы – 800 МРП, второй группы – 600 МРП, третьей группы – 500 МРП, «ребенок-инвалид» – 500 МРП;

    - за увечье или травму, или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторного или стационарного лечения пациента – 300 МРП.


    Фото: soupstock.in

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Общество
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