В Казахстане построена первая школа на средства, изъятые у коррупционеров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе рабочей поездки в Мугалжарский район аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Ескали Саламатов, жители села Кумжарган приняли участие в открытии школы на 60 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«В своем первом Указе Глава государства уделил особое внимание развитию сельских территорий. В целях исполнения данного поручения в 2022 году в нашем регионе стартовал проект «Ауыл аманаты», призванный повысить благосостояние сельского населения. Финансирование проекта составляет свыше 6 млрд тенге. Мы также первыми запустили региональный проект «БІЛІМ ALL», в рамках которого более 10 тысяч учеников по всей области, в том числе 50 школьников Кумжарганской основной школы, обучают лучшие педагоги Актобе. Также решаются вопросы развития сферы здравоохранения, повышения доступности медицинских учреждений для населения и качества медицинских услуг, развития инфраструктуры. Для села важен каждый житель», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Ескали Саламатов отметил, что в Послании народу Казахстана Президент поручил направлять средства, изъятые у коррупционеров, на строительство школ.

Во исполнение данного поручения впервые в Казахстане в селе Кумжарган введена в эксплуатацию средняя школа, в строительстве которой были использованы средства, возмещенные в рамках расследования уголовных дел в отношении коррупционеров. На завершение долгостроя было направлено 150 млн тенге.

Возведение социального объекта было начато в 2018 году, однако в силу различных причин строительно-монтажные работы были приостановлены.

Строительство было возобновлено в 2022 году и завершено в начале текущего года.

Учащиеся, получавшие знания в школе 1979 года постройки, смогут обучаться в новом здании, где созданы самые современные условия, усилена материально-техническая база.

Также в рамках рабочей поездки аким области проинспектировал качество капитального ремонта, проведенного в многоэтажном доме на 89 квартир в городе Эмба.

Подрядчик ТОО «Қолғанат Құрылыс» приступил к ремонту дома 1985 года постройки в 2021 году и завершил в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что похищенные коррупционерами деньги направят на строительство школы в Актюбинской области.



